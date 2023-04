La Casa Bianca si schiera a favore della pillola abortiva

Washington, 11 apr. (askanews) – La Casa Bianca sostiene l’approvazione da parte della FDA del mifepristone, ha detto ai giornalisti l’addetta stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre dopo che una sentenza di un tribunale del Texas ha messo al bando la principale pillola abortiva. “Siamo preparati per una lunga battaglia legale”, ha detto durante una conferenza stampa. La sentenza del Texas sospende l’approvazione da parte della FDA del mifepristone, un farmaco approvato per la prima volta per l’uso negli Stati Uniti nel 2000. Nei giorni scorsi il presidente Usa Joe Biden aveva criticato la sentenza del giudice Matthew Kacsmaryk definendo il verdetto “un ulteriore grande passo verso il divieto nazionale dell’aborto” e affermando che intende contrastarlo. Il caso potrebbe ora arrivare alla Corte Suprema.