La Casa di Carta 5: trailer, uscita, cast, personaggi, quando esce e dove vederlo

La Casa di Carta è la famosissima serie TV spagnola che ha avuto un incredibile successo internazionale. Vediamo le notizie sull'ultima stagione

La Casa di Carta, la famosissima e amatissima serie spagnola che ha conquistato il pubblico di tutto il mondi torna con la sua quinta stagione. Vediamo insieme la trama, il cast e la data di uscita della serie TV.

La Casa di Carta 5: la trama

In questa nuova stagione della Casa di Carta, gli amati protagonisti della serie, i ladri travestiti con una tuta rossa e con la maschera del pittore Salvador Dalì sono ancora rinchiusi all’interno della Banca di Spagna, e sono lì dentro da oltre 100 ore.

Il gruppo di criminali è riuscito a salvare Lisbona (che nella prima stagione era la poliziotta incaricata di bloccare la rapina nella Zecca di Stato spagola), ma allo stesso tempo ha perso un membro della gang originale.

Nel frattempo il Professore, l’ideatore della rapina, è stato catturato dall’ispettore Sierra, e non ha un piano per scappare dalla donna.

Quando tutto sembra già orribile di suo, interviene anche il nemico più grande, l’esercito, e la rapina potrebbe trasformarsi in una vera e propria guerra.

La Casa di Carta 5: cast e personaggi

Nel cast della nuova stagione troviamo volti già noti da quelle precedenti: Ursula Corberò (Tokio), Alvaro Morte (il Professore), Pedro Alonso (Berlino), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herran (Rio) e Najwa Nimri (Ispettrice Sierra).

A questi attori si aggiunge nei nuovi episodi anche Miguel Angel Silvestre, uno dei protagonisti della serie statunitense Sense 8.

La Casa di Carta 5 : quando esce?

La nuova stagione della Casa di Carta si divide in due parti.

La prima parte, composta da 5 episodi, sarà possibile vederla a partire dal 3 settembre del 2021, mentre per la seconda parte, con lo stesso numero di puntate occorrerà invece attendere fino al 3 dicembre dello stesso anno.

Per capire quindi come finirà la stagione bisognerà attendere ulteriori tre mesi.

La Casa di Carta 5: dove vederlo?

Così come anche tutte le altre stagioni di La Casa di Carta, anche la quinta verrà prodotta e poi pubblicata su Netflix, il colosso americano dello streaming che ha capito immediatamente il potenziale della serie TV spagnola, producendone varie stagioni e trasformandolo in un vero e propro successo internazionale, il prgramma più visto a livello mondiale non in lingua Inglese.

Tutti i fan della serie aspettano con impazienza la nuove puntate della serie action spagnola.