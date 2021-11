La Casa di Carta, Netflix annuncia lo spin off: “Berlino, una nuova serie in arrivo nel 2023”

Netflix ha annunciato uno spin off de La Casa di Carta che avrà come protagonista il personaggio di Berlino, reso famoso dall’attore Pedro Alonso.

Per quanto riguarda Netflix, La Casa di Carta rappresenta certamente una delle serie tv più famose e acclamate che si possono guardare sulla rinomata piattaforma streaming.

A questo proposito, la serie tv – trasmessa per la prima volta nel 2017 – è giunta sino alla sua terza stagione. Proprio nel mese di dicembre, infatti, verrà ufficialmente resa disponibile agli abbonati Netflix la quinta e ultima parte de La Casa di Carta.

In vista della pubblicazione della quinta parte della serie televisiva spagnola, tuttavia, la piattaforma streaming ha rilasciato un importante annuncio circa la realizzazione di uno spin off.

Nella serata di martedì 30 novembre, i canali social di Netflix hanno rivelato di essere a lavoro sulla realizzazione di uno spin off de La Casa di Carta incentrato sul personaggio di Berlino, interpretato nella serie madre dall’attore Pedro Alonso.

Al momento, non è ancora stato rivelato alcun dettaglio circa il nuovo progetto e, di conseguenza, non è dato sapere se nello spin off saranno presenti anche altri personaggi che hanno preso parte a La Casa di Carta.

Le uniche informazioni certe relative allo spin off sembrano essere che il titolo, che dovrebbe essere Berlino, e la data della distribuzione sulla piattaforma streaming che dovrebbe avvenire nel 2023.

In relazione all’annuncio postato sui social da Netflix, sulla pagina Twitter della piattaforma è stato postato il seguentemessaggio: “Questa rapina potrebbe finire, ma la storia continua… Berlino: una nuova serie, in arrivo nel 2023”.

This heist might be coming to an end, but the story continues…

Berlin: A New Series, coming in 2023 pic.twitter.com/jMvufEArKq

— Netflix (@netflix) November 30, 2021