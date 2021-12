La Casa di Carta, professore e banda sul red carpet per il finale

Roma, 1 dic. (askanews) – Grande festa a Madrid in Spagna e affollatissimo red carpet per il finale de “La Casa di Carta”, la popolarissima serie tv spagnola, successo mondiale su Netflix. Ha sfilato tutto il cast, dal professore ai componenti della banda che per 5 stagioni hanno tenuto con il fiato sospeso milioni di telespettatori durante la rapina del secolo.

Tokyo, Rio, Lisbona e gli altri accanto ad Alex Pina, creatore e produttore, che ha assicurato: “Per me, questa è la stagione migliore, chiudiamo un sacco di cose, facciamo un viaggio attraverso tutta la Casa di Carta, torniamo all’inizio e scopriamo un sacco di cose, per esempio, chi è veramente il professore.

Ci sono molte sorprese e soprattutto molta adrenalina, continui colpi di scena e penso che le persone saranno tenute sul filo del rasoio fino alla fine”.