La Cassazione ha rigettato il ricorso, Cospito resta al 41bis

Roma, 24 feb. (askanews) – Alfredo Cospito resta al 41bis. Così ha deciso la Cassazione che dopo otto ore di Camera di consiglio ha rigettato il ricorso presentato dai suoi difensori che ne chiedevano la revoca dopo il “no” del tribunale di Sorveglianza.

A Roma, a piazza Cavour, davanti alla Cassazione tutto il giorno sit in degli anarchici in solidarietà con l’anarchico in sciopero della fame dallo scorso ottobre contro il regime di carcere duro a cui è sottoposto.

L’udienza era stata fissata in prima battuta dalla Suprema Corte per il 20 aprile, poi anticipata al 7 marzo e, successivamente, al 24 febbraio, per le condizioni di salute del detenuto, prima trasferito nel penitenziario di Opera a Milano per le precarie condizioni, poi al reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano.