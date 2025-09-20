La causa miliardaria di Trump contro il New York Times si arresta

Recentemente, un giudice federale della Florida ha emesso una decisione significativa riguardo alla controversa causa legale intentata da Donald Trump nei confronti del New York Times. La denuncia, del valore di 15 miliardi di dollari, è stata giudicata inaccettabile principalmente a causa della sua lunghezza eccessiva.

Il giudice Steven Merryday, esaminando il caso, ha sottolineato come l’azione legale presentasse accuse ripetitive e dettagli superflui, violando così le norme del tribunale.

Nonostante la bocciatura, Merryday ha concesso ai legali di Trump la possibilità di riformulare e ripresentare la causa entro un mese, aprendo la porta a ulteriori sviluppi.

Un incontro di calcio e una causa legale

In un contesto diverso, il mondo dello sport ha assistito a un’interessante partita di calcio. I salentini hanno iniziato l’incontro con grande determinazione, colpendo in rete al 5′ grazie a un colpo di testa di Tiago Gabriel, che ha sfruttato un cross preciso di Sottil. Tuttavia, la risposta della squadra sarda non si è fatta attendere, con Esposito che ha colpito il palo al 18′.

Il primo tempo ha visto un susseguirsi di emozioni, con Falcone che ha compiuto un intervento decisivo su una zuccata di Deiola. Al 33′, Palestra ha creato un’occasione d’oro per Belotti, il quale ha realizzato il gol del pareggio, dimostrando che il calcio è un gioco di colpi di scena.

Ribaltamento e tensione finale

Nel secondo tempo, la tensione è aumentata ulteriormente, con Caprile che ha sventato un autogol di Luperto con un riflesso prodigioso. Dopo un’occasione sprecata da Morente, Belotti ha avuto la chance di trasformare un rigore al 71′, portando così la sua squadra in vantaggio e creando festeggiamenti tra i tifosi.

Le tensioni geopolitiche in Estonia

Passando a questioni internazionali, l’Estonia ha recentemente espresso preoccupazioni riguardo a violazioni del proprio spazio aereo da parte di aerei da combattimento russi. Il primo ministro estone, Kristen Michal, ha annunciato la richiesta di consultazioni ai sensi dell’articolo 4 della NATO, attivando un protocollo che consente ai membri della NATO di discutere situazioni di minaccia alla sicurezza nazionale.

Secondo il trattato, ogni Stato membro ha il diritto di richiedere consultazioni quando ritiene che la propria integrità territoriale e sicurezza siano in pericolo. L’Alta rappresentante dell’UE per la politica estera, Kaja Kallas, ha dichiarato che la Russia sta testando i limiti della sopportabilità e che è necessaria una risposta ferma per evitare ulteriori provocazioni.

Una posizione di fermezza

Kallas ha enfatizzato l’importanza di non apparire deboli di fronte a tali provocazioni, poiché ciò potrebbe incoraggiare Mosca a continuare le sue azioni. La risposta dell’Unione Europea deve consistere in una pressione maggiore affinché la Russia accetti di sedersi al tavolo dei negoziati e discutere le proprie azioni.

Riconoscimento dei diritti nelle unioni civili

In un altro ambito, la Cassazione italiana ha aperto la strada per il riconoscimento dell’assegno di divorzio anche per le unioni civili. Una recente sentenza della prima sezione civile ha stabilito che i principi applicabili alle coppie sposate si estendono anche a quelle unite civilmente, creando un precedente importante per i diritti delle coppie non sposate.

La Corte ha affermato che, proprio come nel matrimonio, l’assegno divorzile può essere concesso se si dimostra l’inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del richiedente. Questo riconoscimento rappresenta un passo significativo verso l’uguaglianza dei diritti, affermando che tutte le forme di unione meritano protezione legale.

Implicazioni per le unioni civili

