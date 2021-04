La Celentano mette like ad un post contro Amici, poi si giustifica parlando di un errore del suo social media manager.

Alessandra Celentano, storica insegnante di danza classica della scuola di Amici, è finita al centro delle polemiche a causa di un suo like messo sui social – a quanto pare per errore – ad un post che invitava a boicottare il programma di Maria De Filippi in quanto ormai diventato una “pagliacciata”.

Il contenuto social era a firma di Mia Molinari, ballerina ed ex insegnante di Amici a evidentemente delusa da questa nuova edizione del talent definito come un “teatrino ridicolo mascherato da scuola”.

Celentano e il like per errore

Proprio sotto quel post in molti hanno notato il pollice alzato di Alessandra Celentano che, solo diverse ore dopo, ha provveduto a toglierlo e a dichiarare ai suoi fan di aver commesso un errore.

Su Instagram l’insegnante di Amici scrive: “Questa mattina il social media manager che gestisce i miei account ha erroneamente messo un like ad un post che attaccava Amici, il programma nel quale lavoro da tanti anni e che tanto mi ha dato”. “Sarei una folle – aggiunge la Celentano – ad approvare delle frasi così insensate e prive di ogni fondamento per cui mi scuso per questo spiacevole errore che nulla ha a che vedere con le mie opinioni personali”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Celentano (@alessandra.celentano)

La colpa sarebbe dunque del social media manager della Celentano che avrebbe erroneamente generato questa polemica. Di like sbagliati il mondo del web è pieno, solo lo scorso novembre l’account di Papa Francesco avevo espresso gradimento nei confronti di una modella brasiliana famosa per le sue cose in lingerie. Anche li la colpa andò al team di comunicazione.