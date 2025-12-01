La Ceo di IMARK: ecco le strategie vincenti per italiani negli Usa

Milano, 1 dic. (askanews) – Quali sono le strategie vincenti per entrare in America con una propria società? Lo abbiamo chiesto a Roberta Marcenaro Lyon che Il 18 novembre – nel corso del gala ‘Women at the top’ promosso da il Sole 24 Ore e il Financial Times al Teatro Lirico di Milano – ha ricevuto il premio speciale “per la sua leadership visionaria e profondamente umana, capace di promuovere il Made in Italy come ponte culturale e valoriale tra Europa e Stati Uniti”.

Ecco cosa ci ha risposto: “Per venire in America – dice – ovviamente bisogna creare una società americana, quindi bisogna sviluppare il mercato dall’interno, e non basta bisogna cercare di creare delle alleanze strategiche che vanno sotto diversi profili: politici, tecnici, di advocacy. Rispetto alle associazioni di categoria che sono molto forti in America, bisogna crearsi un lifestyle americano: nonostante noi siamo italiani, e dunque veniamo con la nostra azienda italiana, bisogna inserirci in un meccanismo di lifestyle americano. Quindi i loro party, i loro momenti di networking, i loro eventi congressuali. Bisogna presidiare, perché poi io lo vedo: anche le grandi aziende su alcuni tavoli di lavoro e di presidio non ci sono e per me questo è motivo di tristezza. In alcuni settori della mobilità, ad esempio, gli spagnoli stanno prendendo quote di mercato dei nostri cari italiani. Noi italiani nel mondo delle costruzioni abbiamo insegnato all’America come costruire, oggi dobbiamo stare attenti. Quindi bisogna essere americani fondando una società americana, bisogna creare alleanze strategiche, bisogna anche produrre localmente facendo magari delle finiture di ultimo grado, ad esempio non so, produco in una sede in Italia però poi faccio la verniciatura in America, piuttosto che creo un aereo di tecnologia italiana ma poi lo produco in realtà nello stato della Pennsylvania. Bisogna diventare americani: una strategia sempre più vincente è quella del Merge & Acquisition, quindi cercare di unirsi a delle piccole aziende locali, anche quelle che si chiamano Minority, che sono delle aziende che per via della loro natura, che sono Indian American, che sono possedute della percentuale maggioritaria dalle donne, oppure che sono dei veterani militari, queste sono le strategie che pochi italiani conoscono, è un modo per legarsi sempre più all’America, è un modo per anticipare anche i momenti come il Covid, il momento come i Dazi e poi chissà che cosa verrà, ad esempio l’Artificial Intelligence. Quindi dobbiamo consolidarci in America da americani pur mantenendo la nostra creatività italiana, il nostro Problem Solving e ovviamente la centralità del nostro Headquarter, quindi della nostra base italiana. Ma bisogna davvero diventare americani in toto”.