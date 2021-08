Milano, 6 ago. (askanews) – Hiroshima ricorda il 76esimo anniversario della bomba atomica lanciata dagli Stati Uniti sulla città alla fine della Seconda guerra mondiale. La cerimonia si è svolta come ogni anno al Memoriale della Pace in ricordo delle oltre 100mila vittime. Un bilancio a cui si aggiunsero dopo 3 giorni gli oltre 70mila morti per la seconda bomba lanciata a Nagasaki.