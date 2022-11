La Chiesa si attrezza sul caro bollette: vestiti pesanti e messe accorpate, per il vescovo Pizziol questa è un'occasione di "uso ecosostenibile dei beni"

In Veneto la Chiesa si attrezza sul caro bollette: vestiti pesanti e messe accorpate, con la diocesi di Vicenza che pare cambierà il calendario degli incontri parrocchiali per risparmiare.

Insomma, la stagione fredda e la necessità di non spendere troppo sul riscaldamento stanno inducendo la diocesi a correre ai ripari. Come spiegano l’Arena e La Voce di Rovigo l’idea è quella di “contenere l’utilizzo del riscaldamento, anche a costo di modificare alcune abitudini e presto anche altre diocesi dovrebbero seguire la linea in questa maniera tracciata”.

Ma quali sarebbero le proposte che arrivano dal Veneto? Ad esempio cambiare il calendario degli incontri parrocchiali concentrandoli “in orari più caldi e, laddove possibile, chiedere ospitalità in famiglia, accorpare le messe anche di domenica e invitare i parrocchiani a vestirsi in maniera pesante”.

E in caso agli eventi ci fossero pochi fedeli?

Con pochi fedeli tutti in oratorio

Niente spazi ampi e freddi: ci si sposterà in oratori e cappelle. Monsignor Beniamino Pizziol, vescovo uscente ed amministratore apostolico della Diocesi berica, ha invitato i parrocchiani a riflettere sul fatto che affrontare un momento di difficoltà può “trasformarsi in un’occasione di discernimento e di maturazione per un uso più responsabile ed ecosostenibile dei beni e degli ambienti ecclesiali”.