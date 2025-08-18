La chiusura delle chiese: un segnale allarmante di degrado sociale

Diciamoci la verità: quando la spiritualità si scontra con la criminalità, il risultato è devastante. In un contesto già fragile come quello delle chiese di Carini, nel Palermitano, la misura adottata da don Giacomo Sgroi non è solo un atto di protezione, ma un grido d’allarme che risuona in un panorama di degrado e insicurezza.

La chiusura dei luoghi di culto durante le ore in cui non si svolgono celebrazioni non è solo una strategia, ma un segno di un’epoca in cui il sacro è diventato preda della violenza e del vandalismo.

Furti e vandalismi: una piaga in crescita

La situazione nelle chiese di Carini ha raggiunto un punto critico. Gli episodi di furto e vandalismo si sono moltiplicati, costringendo l’arciprete a prendere misure drastiche. Non stiamo parlando di piccoli atti di vandalismo, ma di eventi che colpiscono in modo diretto la vita comunitaria. Recentemente, la chiesa degli Agonizzanti ha subito il furto della strumentazione musicale, un danno non solo economico, ma profondamente simbolico. La musica, si sa, è parte integrante di ogni celebrazione religiosa; la sua assenza priva la comunità di un elemento fondamentale della sua tradizione.

Ma non è un caso isolato. Qualche settimana fa, i ladri avevano già fatto irruzione nei locali destinati al gruppo scout, senza però portare via nulla di valore. Questo ci porta a riflettere: se i ladri non si fermano neppure davanti ai luoghi di culto, cosa possiamo aspettarci dal resto della società? La verità è che siamo di fronte a un fenomeno in espansione, un segnale di un malessere sociale che va ben oltre il semplice atto di rubare.

Una realtà scomoda da affrontare

La realtà è meno politically correct: non possiamo ignorare che questi furti e atti vandalici non sono solo il risultato di una mancanza di rispetto per le istituzioni religiose, ma sono anche il segnale di un degrado morale e sociale. È facile puntare il dito contro i colpevoli, ma cosa stiamo facendo noi come comunità per affrontare il problema? La chiusura delle chiese è solo un palliativo temporaneo, ma non risolve le radici del problema.

Don Giacomo Sgroi ha giustamente evidenziato che senza una risposta collettiva, il futuro delle nostre celebrazioni è in pericolo. Ciò che accade nelle chiese è solo un riflesso di ciò che avviene nella società. Siamo disposti a chiudere gli occhi di fronte a una realtà che ci urla in faccia, o siamo pronti a combattere per una comunità più sicura e rispettosa?

Conclusioni inquietanti e invito al pensiero critico

In conclusione, la decisione di don Giacomo di chiudere le chiese è un gesto disperato di chi si trova a lottare contro un nemico invisibile: l’indifferenza e la mancanza di rispetto per il sacro e per la comunità. La chiusura dei luoghi di culto non è solo una perdita per i fedeli, ma un segnale che qualcosa non va nel nostro tessuto sociale. Dobbiamo chiederci: siamo davvero disposti a tollerare questa situazione o siamo pronti a reagire?

La realtà è che il cambiamento inizia da ognuno di noi. Non possiamo permettere che la paura e il vandalismo ci costringano a rinunciare alla nostra spiritualità e ai valori che ci uniscono. È tempo di aprire gli occhi e affrontare la verità, perché solo così possiamo sperare in una rinascita.