La Cina abbandona la strategia zero Covid dopo 3 anni: il commento del FMI

Il Fondo monetario internazionale ha commentato con favore la decisione della Cina di abbandonare la strategia Zero Covid

A causa delle continue proteste e dell’economia in totale ristagno, la Cina ha deciso di allentare l’arcinota strategia zero Covid che era in vigore da inizio pandemia, ormai più di due anni fa.

Covid, la Cina allenta le restrizioni;: l’annuncio

Nella giornata del 1 dicembre, la Cina ha fatto sapere di voler allentare le restrizioni Covid: “Con la diminuzione della tossicità della variante Omicron, l’aumento del tasso di vaccinazione e l’esperienza accumulata nel controllo e nella prevenzione delle epidemie, il contenimento della pandemia in Cina deve affrontare una nuova fase e una nuova missione.”

Cina, il FMI commenta l’abbandono della strategia Zero Covid

Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha commentato con grande favore la decisione della Cina di abbandonare o, comunque, di allentare, le restrizioni legate ai casi di positività da Coronavirus. “L’abbandono da parte della Cina della politica dello zero-Covid è molto positivo” – fa sapere il Fondo monetario internazionale tamite la voce della sua direttrice generale Kristalina Georgieva – “Valutiamo molto positivamente i passi decisivi intrapresi dalle autorità cinesi per ricalibrare le politica anti-Covid in modo da creare condizioni migliori per la ripresa.

La crescita dell’economia cinese è importante non solo per la Cina, ma anche per il mondo intero.”