La Cina: "Accogliamo con favore" la tregua di due settimane Usa-Iran

Roma, 8 apr. (askanews) – La Cina ha dichiarato di “accogliere con favore” la tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran, decisa poco prima della scadenza di un ultimatum lanciato dal presidente americano Donald Trump, che minacciava di distruggere il Paese.”La Cina accoglie con favore l’annuncio delle parti coinvolte della conclusione di un accordo di cessate-il-fuoco”, ha dichiarato durante un punto stampa Mao Ning, portavoce del ministero degli Affari Esteri cinese, aggiungendo che Pechino continuerà a lavorare per ristabilire la pace in Medio Oriente.