La Cina ammorbidisce la posizione sulla vendita di TikTok durante le trattative

Scopri come il destino di TikTok è diventato un punto cruciale nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina.

Negli ultimi mesi, il dialogo riguardante la piattaforma di condivisione video TikTok ha subito un cambiamento inatteso. Inizialmente fermamente contraria a qualsiasi vendita dell’app, la Cina sta ora considerando discussioni che potrebbero portare a un trasferimento di proprietà dalla sua azienda madre cinese, ByteDance, a interessi statunitensi. Questo cambiamento ha suscitato interrogativi e alimentato speculazioni su cosa Pechino possa cercare in cambio.

Il contesto delle trattative su TikTok

Per anni, la Cina ha strenuamente opposto resistenza agli sforzi statunitensi per costringere alla vendita di TikTok, accusando Washington di praticare una forma di rapina a causa del successo straordinario della piattaforma nel mercato americano. Tuttavia, l’evoluzione del panorama geopolitico ha portato a una rivalutazione di questa posizione rigida. Gli analisti suggeriscono che la Cina ora consideri TikTok come una preziosa moneta di scambio, in grado di portare a concessioni su altre questioni cruciali, come il commercio e la tecnologia.

Proprietà dell’algoritmo: una questione cruciale

Uno dei temi più controversi in questo potenziale accordo riguarda la proprietà dell’algoritmo di raccomandazione di TikTok. Questa tecnologia è ampiamente riconosciuta come responsabile della rapida crescita della piattaforma, che conta oltre 170 milioni di utenti solo negli Stati Uniti. A seguito delle normative introdotte nel 2020, le aziende cinesi sono vietate dal trasferire tecnologie sensibili, inclusi gli algoritmi, senza l’approvazione del governo. Recenti editoriali dei media statali hanno evidenziato che questi controlli sulle esportazioni rappresentano un ostacolo significativo in qualsiasi transazione riguardante TikTok.

Possibili concessioni e implicazioni

Qualora la Cina decidesse di rinunciare al controllo dell’algoritmo, è probabile che richieda concessioni significative in cambio. Esperti, tra cui Dexter Roberts dell’Atlantic Council, ritengono che Pechino possa cercare di negoziare risultati favorevoli riguardo ai dazi commerciali, alle restrizioni sulla tecnologia cinese e alla delicata questione di Taiwan. Roberts ha osservato che il governo cinese potrebbe percepire un’opportunità per ottenere di più dall’attuale amministrazione statunitense rispetto a quanto inizialmente previsto.

Risposta degli Stati Uniti e considerazioni strategiche

Negli Stati Uniti, il presidente Donald Trump sembra intenzionato a concludere un accordo relativo a TikTok. Gli analisti suggeriscono che questa urgenza possa essere collegata al suo desiderio di organizzare un incontro di persona con il presidente cinese Xi Jinping. Secondo alcune fonti, la Casa Bianca è ottimista riguardo alla possibilità di raggiungere un accordo che permetterebbe la licenza dell’algoritmo di TikTok a una nuova joint venture con sede negli Stati Uniti. In questo contesto, la società tecnologica Oracle gestirebbe l’algoritmo, utilizzando dati americani.

Narrative contrastanti e il cammino da seguire

Nonostante l’ottimismo crescente da parte di Washington e Pechino, le narrazioni riguardanti il futuro di TikTok rimangono significativamente diverse. Mentre i funzionari statunitensi esprimono fiducia in un imminente accordo, i funzionari cinesi hanno riconosciuto solo un consenso di base, lasciando molti dettagli irrisolti. Restano domande importanti riguardo ai dettagli del potenziale accordo, in particolare su chi controllerebbe in ultima istanza l’algoritmo.

Nel corso di queste trattative, gli esperti avvertono che qualsiasi accordo di licenza potrebbe non garantire piena trasparenza riguardo all’algoritmo di TikTok. Chunmeizi Su, docente di comunicazione presso l’Università di Sydney, sottolinea che ByteDance potrebbe opporsi alla rivelazione di componenti critici della sua tecnologia, preferendo eventualmente chiudere la versione statunitense di TikTok piuttosto che divulgare informazioni sensibili.

Un eventuale accordo su TikTok potrebbe contribuire a ridurre alcune tensioni tra Stati Uniti e Cina. Tuttavia, è improbabile che le due parti colleghino esplicitamente la vendita a concessioni in altri ambiti. Charlie Chai di 86Research sottolinea che, sebbene possano verificarsi alcuni compromessi, questi saranno probabilmente presentati come parte di una più ampia negoziazione di buona fede, piuttosto che come uno scambio diretto.

In conclusione, il futuro di TikTok, nel contesto delle relazioni tra Stati Uniti e Cina, rimane incerto, intrappolato in una complessa rete di manovre geopolitiche. Mentre continuano le trattative, il destino della piattaforma potrebbe fungere da indicatore per le interazioni diplomatiche più ampie tra le due nazioni.