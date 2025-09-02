La Cina annuncia ingresso senza visto per i viaggiatori russi

Pechino, 2 set. (askanews) – Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha dichiarato che le autorità inizieranno a consentire l’ingresso senza visto ai titolari di passaporto russo ordinario, in occasione dell’incontro dei leader di entrambi i Paesi a Pechino.

“Dal 15 settembre 2025 al 14 settembre 2026, renderemo effettivo l’ingresso senza visto per i titolari di passaporti russi ordinari.

I titolari di passaporti russi ordinari che viaggiano in Cina per affari, turismo, visita a familiari o amici e per scambi commerciali e che soggiornano per meno di 30 giorni possono entrare senza visto”, ha annunciato il portavoce, nel giorno in cui il leader del Cremlino è in visita dal presidente cinese Xi Jinping a Pechino.