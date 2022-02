Roma, 28 feb. (askanews) – La Cina chiede “calma e ritegno di fronte alla minaccia nucleare sbandierata nemmeno troppo velatamente dal presidente russo Vladimir Putin sull’onda dell’invasione dell’Ucraina e delle sanzioni di mondo occidentale contro Mosca.

“La Cina segue da vicino l’evoluzione della situazione in Ucraina e sostiene tutti gli sforzi per placare la situazione e risolverla politicamente. La Cina ha preso nota delle osservazioni formulate dalle parti sulla questione nucleare.

Le preoccupazioni legittime di tutti i paesi riguardo la questione della sicurezza europea devono essere prese seriamente. Tenendo conto dei cinque cicli di espansione della Nato verso l’est, i ragionevoli appelli della Russia in materia di sicurezza devono ricevere attenzione e risoluzione appropriate. Tutte le parti in causa devono restare calme e dare prova di ritegno per evitare una nuova escalation della situazione” ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino.