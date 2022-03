La Cina combatte il Covid, a Shanghai e Pechino test di massa

Roma, 21 mar. (askanews) – La Cina nella morsa del Covid aumenta le misure di contenimento in particolare nel nord est dell’enorme paese. Il 20 marzo si sono contati 4.053 nuovi casi, due terzi nel Jilin, provincia di frontiera con Corea del Nord e Russia; abbastanza per far scattare il lockdown per 4,5 milioni di abitanti dell’omonima città. Nelle immagini i test di massa che sono scattati per la popolazione, a Pechino e Shanghai.