La Cina manda in orbita il primo taikonauta civile della storia

Pechino, 29 mag. (askanews) – La Cina si appresta a lanciare in orbita il primo taikonauta civile della storia; si tratta di Gui Haichao un professore universitario dell’Università di Pechino che andrà nello Spazio con i colleghi taikonauti Jing Hapeng, comandante della missione, al suo quarto volo spaziale e l’ingegnere Zhu Yangzhu.

La partenza della Shenzhou-16 verso la Stazione spaziale cinese Tiangong è fissata dallo Jiuquan satellite Launch Center nel nordovest della Cina per martedì 30 maggio all’1 e 31 orario di Greenwich (le 9 e 31 locali).

È una prima assoluta per Pechino che finora ha mandato in orbita solo uomini e donne provenienti dall’Esercito di Liberazione del popolo della Cina, Paese che sta investendo miliardi di dollari nella ricerca e nei programmi aerospaziali per “intaccare” l’oligopolio di Paesi come Stati Uniti e Russia, storicamente più avanti nella cosiddetta new space economy.

“Ho sempre sognato di poter fare il mio lavoro di ricerca scientifica nello Spazio – ha detto il neo taikonauta – nel 2018 ho saputo che la Cina stava cercando un Payload Specialist e non ho esitato a candidarmi”.

Con questa missione l’Agenzia spaziale cinese (Cmsa) apre le porte dello spazio alla gente normale, hanno spiegato gli analisti, sottolineando che i media cinesi riportano le intenzioni di Pechino di accogliere sulla Tiangong anche astronauti stranieri nelle prossime missioni spaziali cinesi.

Anche l’Agenzia Spaziale Europea e quella Italiana si sono dimostrate interessate a una collaborazione con la Cmsa (China Manned Space Agency) e la stessa astronauta italiana dell’Esa, Samantha Cristoforetti, in passato, ha partecipato a esercitazioni con i colleghi taikonauti cinesi.