La Cina manda nello spazio il suo astronauta più giovane e 4 topi

Roma, 30 ott. (askanews) – La Cina ha presentato la squadra della Shenzhou-21 che decollerà il 31 ottobre dal centro di lancio di Jiuquan, nella Cina Nord-occidentale, verso la stazione spaziale Tiangong.

Tra loro c’è anche il più giovane astronauta del Paese a intraprendere una missione di questo tipo, l’ingegnere di volo Wu Fei, che ha appena compiuto 32 anni.

“Mi sento incomparabilmente fortunato”, ha detto prima del lancio, parlando davanti ai giornalisti. “Poter integrare i miei sogni personali nel glorioso viaggio del programma spaziale cinese è la più grande fortuna che quest’epoca mi abbia mai concesso”.

La stazione spaziale, con equipaggio composto da un team di tre astronauti che vengono scambiati ogni sei mesi, è il fiore all’occhiello del programma spaziale cinese, in cui Pechino ha investito miliardi di dollari nel tentativo di competere con Stati Uniti e Russia. A bordo della Shenzhou-21 con il giovane Fei ci saranno l’esperto comandante Zhang Lu, 48 anni, che ha preso parte già alla missione Shenzhou-15 più di due anni fa e Zhang Hongzhang, 39 anni. Oltre a quattro topi – due maschi e due femmine – che saranno oggetto dei primi esperimenti cinesi sui roditori in orbita, ha detto il portavoce dell’Agenzia spaziale di Pechino.

Il programma spaziale della Cina ha già fatto atterrare rover robotici su Marte e sulla Luna. Pechino ha intensificato i piani per realizzare il suo “sogno spaziale” sotto la presidenza di Xi Jinping e afferma di voler portare un equipaggio sulla Luna entro il 2030, dove intende costruire una base.