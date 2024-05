La Cina mostra i "robot-cani" da guerra nelle esercitazioni in Cambogia

La Cina mostra i "robot-cani" da guerra nelle esercitazioni in Cambogia

Kampong Chhnang (Cambogia), 16 mag. (askanews) - L'esercito cinese, durante una delle più grandi esercitazioni congiunte con le forze cambogiane in un centro di addestramento remoto nella provincia centrale di Kampong Chhnang, in Cambogia, e in mare al largo della provincia di Preah Sihanouk, ha mo...