La Cina protesta duramente per l'abbattimento del "pallone spia"

Pochi minuti dopo l'ordine di Biden di polverizzarlo con un missile aria-aria la Cina protesta duramente per l'abbattimento del "pallone spia"

Dopo la decisione di Joe Biden di ordinare che un missile aria-aria di un F22 lo centrasse la Cina protesta duramente per l’abbattimento del “pallone spia”.

Il governo di Pechino non ha nascosto la “forte insoddisfazione” per quel “dirigibile civile”. Ecco il testo diramato nei minuti immediatamente successivi all’operazione con cui un “Raptor” dell’Usaf aveva ridotto in briciole il presunto dospisitivo di monitoraggio dei “siti strategici” degli Usa.

Abbattimento del “pallone spia”: la Cina protesta

La Cina “esprime la sua forte insoddisfazione e protesta con forza contro l’abbattimento del suo dirigibile civile senza pilota” portato a termine poche ore fa dagli Stati Uniti.

La nota del ministero degli Esteri è secca e secondo quel comunicato ufficiale che di certo non rende sereni i rapporti fra le due superpotenze la parte americana ha insistito “nell’usare la forza, ovviamente reagendo in modo eccessivo e violando gravemente la prassi internazionale“.

“Non c’era alcun requisito di pericolo”

E tutto questo, spiega ancora la nota di Pechino, “malgrado non ci fossero i requisiti di pericolo e l’affermato uso civile del dirigibile”.

Nei giorni scorsi infatti la Cina aveva ribadito che quella era una sonda per il meteo ma l’amministrazione Biden ed i servizi Usa non le hanno creduto, non dopo aver visto quel “coso” sorvolare i cieli del Montana dove gli Usa hanno molti loro silos nucleari.