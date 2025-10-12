La Cina risponde con determinazione alle tariffe statunitensi

La recente escalation delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina ha generato nuove dichiarazioni da parte di Pechino. Quest’ultima ha respinto le accuse di Donald Trump riguardo ai dazi imposti sui beni cinesi. In questo contesto, la Cina ha definito le misure commerciali americane come ipocrite, sottolineando la necessità di risolvere le divergenze attraverso il dialogo.

Le misure di Pechino e la risposta americana

Il Ministero del Commercio cinese ha rilasciato un comunicato in cui ha chiarito che le sue recenti restrizioni sulle esportazioni di terre rare rappresentano una risposta a una serie di azioni provocatorie da parte degli Stati Uniti. Secondo Pechino, tali azioni hanno creato un clima ostile per le trattative commerciali, danneggiando gli interessi cinesi.

Le terre rare e la loro importanza

Le terre rare rivestono un ruolo fondamentale nella produzione di una vasta gamma di prodotti, che spaziano dagli smartphone ai veicoli elettrici, fino a componenti militari e tecnologie per le energie rinnovabili. La Cina è attualmente il principale produttore e processore di questi materiali, il che le conferisce un’importante leva economica nelle negoziazioni internazionali.

Il ritiro dalla guerra commerciale

Nonostante le tensioni, il Ministero del Commercio ha affermato che la Cina non desidera una guerra tariffaria, ma non si tirerà indietro di fronte alle minacce. Questa posizione è stata chiarita in risposta all’annuncio di Trump riguardo un dazio del 100% sulle esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti, che entrerà in vigore a partire dal 1° novembre.

Le conseguenze sui mercati globali

Le crescenti tensioni commerciali hanno già avuto ripercussioni sui mercati globali, influenzando negativamente i titoli tecnologici e sollevando preoccupazioni tra le aziende che dipendono dalla lavorazione delle terre rare. La situazione attuale potrebbe compromettere un potenziale incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente cinese Xi Jinping, previsto per il summit dell’Asia-Pacific Economic Cooperation in Corea del Sud.

Impatto su Taiwan e l’industria dei semiconduttori

In questo contesto, il ministero dell’economia di Taiwan ha dichiarato che le recenti restrizioni cinesi sulle terre rare non influenzeranno significativamente la sua industria dei semiconduttori. Secondo le autorità taiwanesi, i materiali colpiti dalle nuove misure cinesi non sono necessari per i processi produttivi dei chip, il che consente di mantenere la continuità della produzione.

Taiwan, che ospita il gigante dei semiconduttori TSMC, ha indicato di ottenere gran parte delle sue forniture di terre rare da fonti situate in Europa, Stati Uniti e Giappone. Questa strategia suggerisce una certa resilienza del settore taiwanese di fronte alle turbolenze commerciali con la Cina.