La città del futuro per Mind

Milano, 10 mag. (askanews) – La città del futuro, tra sostenibilità e innovazione: nasce dall’analisi di questa relazione, in chiave smart city, l’evento organizzato da Lendlease in collaborazione con Ambrosetti, nell’ambito della Mind Innovation Week: una settimana da 100 eventi in 6 giorni, che celebra il primo anno di apertura di Mind Innovation District, il distretto dell’innovazione nato sull’ex area Expo dalla partnership pubblico-privata tra Lendlease e Arexpo.

Una giornata, quella di martedì 9 maggio, interamente dedicata al tema della città digitale e sostenibile, aperta da una riflessione sulla rigenerazione urbana per la creazione di valore sostenibile e sociale, e proseguita nel pomeriggio con un incontro dedicato più nello specifico alla città del futuro. Una conversazione tra imprese ed esperti, volta ad interrogarsi sulle relazioni tra rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile e trasformazione digitale in un’ottica di smart city: in che modo, dunque, digitalizzazione e soluzioni sostenibili possono portare vantaggi reali alla qualità della vita delle persone? E quali infrastrutture serviranno per facilitare la mobilità green in futuro?

In questo senso è intervenuto Simone Santi, Development Director di Mind ed Head Of Offices-Italy di Lendléase: “Mind aspira ad essere un distretto dell’innovazione con l’ambizione non solo di rendere la vita più sostenibile sotto il punto di vista ambientale, economico e sociale, ma anche quello di aumentare l’interazione tra le istituzioni pubbliche e business privati per generare innovazione”.

Due tavoli di discussione sviluppati a partire da due distinti macrotemi: il capitale infrastrutturale al servizio dello sviluppo sostenibile delle città del futuro e l’evoluzione tecnologica come abilitatore della città smart, connessa e sostenibile. Da questi è emersa la necessità di concettualizzare un modello di città, in cui i diversi livelli infrastrutturali, tecnologici, di servizio e umani, siano integrati attraverso il digitale: questa è la città del futuro.