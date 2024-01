La città russa Belgorod annuncia l'evacuazione di centinaia di civili

Roma, 8 gen. (askanews) – La Russia ha annunciato l’evacuazione di diverse centinaia di abitanti di Belgorod, una prima a quasi due anni dallo scoppio della guerra in Ucraina per la città situata al confine e bersaglio di attacchi da parte delle forze di Kiev. Il governatore della regione russa di Belgorod Viatcheslav Gladkov, in un video su Telegram ha dichiarato:

“Stiamo parlando con i nostri esperti per valutare dove portare i bambini, formare dei gruppi e farli partire. Circa 300 abitanti di Belgorod, che hanno deciso di essere temporaneamente evacuati, sono attualmente ospitati nel centro di accoglienza a Stary Oskol, Gubkine e nel distretto di Korochansky.”

“Nel corso delle ultime 24 ore, abbiamo ricevuto 1.300 domande che chiedevano di inviare i bambini di Belgorod nei campi scuola lontano dalla città, in altre regioni. Ho parlato con i miei colleghi, i governatori delle regioni di Voronez, Kaluga, Tambov e Jaroslavl. Sono tutti pronti ad aiutare”.