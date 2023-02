La clamorosa proposta di Grignani ad Arisa durante l'esibizione a Sanremo

In questo Sanremo sta succedendo davvero di tutto: pare persino che possa essere scoppiato l’amore sul palco dell’Ariston.

Una delle più belle esibizioni della serata dei duetti è stata senza dubbio quella di Arisa e Grignani, performance molto emozionante e decisamente fuori dagli schemi (come i due cantanti) che ha fatto alzare in piedi tutto il pubblico a cantare andando avanti ben oltre il tempo previsto.

Cosa ha detto Grignani all’orecchio di Arisa

Dopo aver fatto scatenare il pubblico con Destinazione paradiso, Grignani ha sussurato qualche parola all’orecchio della collega con la quale aveva appena duettato.

Arisa tra l’altro si è presentata per la serata con un look mozzafiato ideale per dare mostra della sua bellezza ed energia, che hanno davvero colpito il cantautore, che su Radio2 ha commentato: “Dopo ogni secondo che passava, fino all’ultimo minuto che l’ho vista, mi ha lasciato senza fiato. Arista è stata meglio di me, non è facile starmi dietro a volte tendo ad improvvisare”.

Riguardo alle parole sussurrate all’orecchio, per stessa ammissione di Grignani sono queste: “Mi vuoi sposare?”

Solo una battuta o dietro c’è davvero del tenero? Certo è che una relazione tra i due farebbe impazzire le agenzie di gossip.