La coda dei rifugiati in Turchia che cercano di tornare in Siria

Hatay, 12 dic. (askanews) – Nelle immagini siriani in coda sul lato turco di un valico di frontiera Turchia-Siria ad Hatay. La Turchia ha ampliato le sue capacità di attraversamento del confine per far fronte all’aumento dei rifugiati siriani che cercano di tornare a casa dopo la caduta di Bashar al-Assad.