La colorata storia di Sheep Italia per i senza dimora

Roma, 28 mar. (askanews) – “Ero conscio delle necessità a giro, ma non della quantità di persone che partendo da quella scusa, cioè due ferri in mano, riuscissero a creare delle relazioni calde e colorate”, dice Saverio Tommaso.

Sheep Italia, la Onlus fondata nel 2019 dal giornalista volto noto di Fanpage.it, cresce e si espande, arrivando a contare ormai 10 mila volontari in tutta Italia. Il 26 marzo a Firenze si è svolto il primo ritrovo nazionale.

Il progetto ruota intorno al lavoro a maglia, che diventa occasione di insegnamento, di socialità e anche di aiuto tramite la distribuzione nei mesi più freddi dell’anno delle coperte realizzate.

“Si chiama appunto inverno. Non ci sono emergenze date dagli inverni, ma diventano emergenze quando i diritti delle persone non sono rispettati. Quest’anno siamo riusciti a realizzare e a distribuire in molte città italiane 1016 coperte, sempre collaborando con altre associazioni del luogo che si occupano di persone senza dimore durante tutto l’anno.

E noi abbiamo portato le nostre coperte calde, nuove, realizzate a mano per l’occasione. 1016 persone che hanno sentito alleviato il peso dell’inverno, del vivere fuori”.

“Coperte per senza dimora” è solo uno dei progetti che Sheep Italia porta avanti. L’educatrice professionale Sara Aurigi.

“Abbiamo tantissime volontarie sul territorio di Firenze e dintorni che ci danno una mano sia nei gruppi di insegnamento, sia nell’assemblaggio delle coperte. Abbiamo una quantità di donatori regolari che hanno scelto di supportare l’associazione, con una donazione mensile o annuale che ci permette di progettare il futuro, tantissime associazioni, enti, strutture, scuole che hanno conosciuto il progetto e l’hanno a loro volta raccontato. E’ tuttora un percorso in crescendo”.