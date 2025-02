La Commissione: l'Ue "è stata una manna" per gli Stati Uniti

Bruxelles, 27 feb. (askanews) – Secondo Donald Trump, l’Unione europea è nata per dar fastidio gli Stati Uniti. Invece l’Ue “è stata una manna per gli Usa” replica oggi il portavoce della Commissione Europea Olof Gill.

“Fin dalla fondazione, l’Unione Europea è stata una manna per gli Stati Uniti. Perché lo dico? Creando un mercato ampio e integrato, l’Ue ha facilitato il commercio, ridotto i costi per l’export europeo, armonizzato gli standard e le norme fra tutti i paesi membri. Per questo, gli investimenti statunitensi in Europa sono molto redditizi”.