La commovente storia di Dico: smarrito da 7 anni, torna a casa, ma il suo padrone è morto cercandolo

Dico è un pastore tedesco scomparso nel 2015: è tornato a casa, ma non ha trovato il suo amato padrone.

Dietro ad una cane che vaga da solo per strada c’è sempre una triste storia. É quello che spesso si sente dire guardando i cani randagi, poichè difficilmente si riesce davvero a comprendere la loro tristezza o il loro dolore. Tuttavia, non è stato così per Pepa Tenorio.

La donna spagnola, residente a Granada, è in grado di capire il loro malessere, tanto da aiutarli ormai da ben 15 anni.

La storia di Dico: scomparso da 7 anni, torna a casa

Ed è proprio quello che ha fatto anche con Dico, un Pastore Tedesco randagio. La donna lo ha incrociato per caso lo scorso lunedì, andando a cena con il suo compagno.

Dico era fermo sul ciglio della strada, ferito e con gli occhi molto tristi.

Pepa, ovviamente, non ha pensato neanche per un minuto a cosa fosse necessario fare: è uscita dall’auto per porgere del cibo al cagnolino.

Avvicinandosi la donna si è resa conto che il Pastore Tedesco era munito di microchip. Per cui, scansionandolo con un lettore è riusciuta a risalire al numero e ha subito contattato una veterinaria. Dal controllo del numero del microchip è emerso che il suo nome era Dico, scomparso l’11 settembre del 2015.

La storia di Dico: scomparso da 7 anni, torna a casa, ma il padrone è morto cercandolo

É stato, quindi, la veterinaria a mettersi in contatto con il proprietario di Dico, informandolo del fatto che il suo cane scomparso ormai da 7 anni era stato ritrovato da una donna. L’uomo si è messo immediatamente in contatto con Pepa.

Durante la telefonata, l’uomo ha raccontato alla donna la storia di Dico e scoppiando in lacrime ha ammeso che il proprietario vero di Dico era suo padre. Quest’ultimo purtroppo è morto, ma non aveva mai perso la speranza di ritrovarlo.

La storia di Dico: scomparso da 7 anni, torna a casa dai suoi padroni

Pepa ha raccontato questa commovente storia di Dico con un video, che in men che non si dica è diventato virale su tutti i social. Inoltre, ha riportato il cane dalla sua famiglia, riprendendo la scena del ricongiungimento tra il Pastore Tedesco e i suoi proprietari.

I componenti della sua famiglia lo abbracciano in lacrime, mentre Pepa, anch’ella molto emozionata, ripete all’amico a quattro zampe: “Dico, bello, sei a casa.”