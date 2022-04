La community Cose non Cose per la salvaguardia delle api

Milano, 16 apr. (askanews) – Dalla parte delle api, per un futuro migliore. Cose non Cose (Cnc), una delle più grandi community virtuali d’informazione giovanile con oltre un milione di followers solo su Instagram, insieme 3Bee, startup nata nel 2017 con l’obiettivo di proteggere le api con la tecnologia, uniscono le forze per lanciare l’ambizioso progetto “l’Oasi dei giovani”. E sono proprio i giovani a spiegare il senso e il valore dell’iniziativa.

Sono 10 milioni di alveari scomparsi in 10 anni non sono numeri che possiamo ignorare così facilmente. Il progetto della creazione dell”Oasi dei giovani” vuole essere un grido di speranza nei confronti del pianeta Terra.