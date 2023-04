La compagnia di Balletto ucraino: danziamo per ricordare che esistiamo

Roma, 27 apr. (askanews) – I ballerini del Balletto ucraino fanno le prove sul palco di un teatro di Taipei; andranno in scena per due giorni a Taiwan.

La compagnia è nata dopo l’invasione russa ed è composta da ballerini provenienti da tutta l’Ucraina che si esibiscono in giro per il mondo.

“Siamo l’unica compagnia di balletto che è nata con l’obiettivo di terminare la propria esistenza il prima possibile” dice Paul Godfrey, produttore dell’United Ukrainian Ballet.

“Vogliamo mostrare la nostra cultura, dimostrare che esistiamo” spiega Oleksii Kniazkov, ballerino.

“Vogliamo dimostrare che l’Ucraina ha bisogno di aiuto, la gente deve ricordarsi dell’Ucraina e non abituarsi a queste cose terribili. E deve continuare a sostenere, ad aiutare. Credo che questo sia il motivo principale per cui balliamo”.

La compagnia di balletto ha recentemente deciso di cancellare “Il lago dei cigni” del compositore russo Tschaikovsky dal suo spettacolo.

“Purtroppo l’oppressione e la brutalità della guerra in Ucraina non sono migliorate – spiega ancora il produttore – la sensazione in Ucraina è, credo che lo sappiate, anche se potrebbe non valere per le persone al di fuori dell’Ucraina, che non sia appropriato danzare un repertorio russo. Capisco perfettamente questa posizione. Non sono necessariamente d’accordo. Ma in tempi di guerra le cose diventano molto stressanti”.