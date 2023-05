La Compagnie, un anno di smart business class tra Milano e New York

Milano, 10 mag. (askanews) – Da Milano a New York su un aereo con posti solo business class. La Compagnie ha festeggiato il primo anno della tratta che unisce le due città regalando ai propri passeggeri un’opera autografata e personalizzata a bordo dall’illustratore Ale Giorgini. Un disegno che racconta la connessione tra Milano e New York, capitali della moda, dell’arte e del business. Ed è su questa connessione che punta il vettore francese, unico al mondo a proporre aerei solo smart business class.

“Siamo guidati dalla creative class”, ha spiegato Christian Vernet, l’amministratore delegato de La Compagnie. Quella creative class che viaggia al ritmo degli eventi business e mondani che scandiscono il calendario di New York e Milano.

“Milano è una città abbastanza paragonabile al tipo di attività de La Compagnie, e al tipo di clientela che ci interessa: non solo passeggeri per la vacanza o grandi imprese, ma in particolare le aziende di medie e piccole dimensioni che sono molto simili a La Compagnie. Siamo nei settori dell’arte, della moda, della creative class fin dal 2014”, ha sottolineato Vernet.

A bordo dell’A321neo che collega Milano Malpensa allo scalo di Newark sono disponibili 76 posti per un aereo che normalmente può ospitare 240 passeggeri. Poltrone che diventano un comodo letto, servizi da business class, compresa una cucina gourmet e la connessione satellitare ultra veloce che permette di scaricare film dalla piattaforme streaming e videochiamatein alta quota.

Tutto è pensato per una esperienza “no stress”. Fin dalla partenza in aeroporto, con fast track che accorciano i tempi di attesa. Poi a bordo: le istruzioni di sicurezza diffuse con un video emozionale in stile yoga o la app di meditazione sullo schermo personale. Tutti piccoli dettagli per rendere il viaggio una esperienza confortevole e smart. A partire dalle tariffe, che sono più basse di circa il 30% centro rispetto alle business class di altri vettori.