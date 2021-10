“La comunicazione sui cambiamenti climatici ha fallito”

Milano, 22 ott. (askanews) – Tra i problemi legati al cambiamento climatico c’è anche quello del modo in cui viene raccontato attraverso le immagini. Dal festival Internazionale a Ferrara Maria Teresa Salvati, fondatrice e direttrice di Everythingisconnected, una piattaforma transdisciplinare che vuole concepire nuovi paradigmi di comunicazione del cambiamento climatico, ci ha detto senza mezzi termini che finora la comunicazione su un fenomeno epocale come il Climate Change “ha fallito”. E fino a quando non lo “vedremo” come qualcosa di più vicino a noi non saremo spinti ad agire.