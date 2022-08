La comunità scientifica sottovaluta una catastrofe climatica?

(Adnkronos) – Undici scienziati stanno chiedendo al Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, l'autorevole organizzazione mondiale per la scienza del clima, di redigere un rapporto scientifico speciale sul “cambiamento climatico catastrofico" per "mettere a fuoco quanto è in gioco in uno scenario disastroso".

Nel loro articolo pubblicato lunedì sui Proceedings of the National Academy of Sciences, sollevano l'idea dell'estinzione umana e del collasso della società mondiale, definendola "un argomento pericolosamente poco esplorato".