La comunità ucraina, polacca e russa marcia per la pace a Scalea

Milano, 2 mar. (askanews) – Ucraini, polacchi e russi contrari all’invasione di Putin in marcia insieme per la pace. Siamo a Scalea, cittadina calabrese di 11mila abitanti in provincia di Cosenza, in cui vive una ricca comunità dell’Est e che in estate si riempie di turisti dalla Russia, e non solo, che qui hanno anche comprato casa. Non ci sono gli yacht degli oligarchi in questo tratto di Mar Tirreno, ma le case vacanze di professionisti, insegnanti che hanno creato una piccola comunità ora molto scossa dalla guerra.