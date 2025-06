La Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani segna un passo decisivo per la protezione degli oceani nel 2025

Il trattato per le alte mare segna un passo decisivo nella lotta per la salute degli oceani.

La corsa per salvare gli oceani del mondo è ufficialmente in corso. La Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani, tenutasi a Nizza, Francia, si è conclusa con promesse significative da parte di leader mondiali di ratificare un accordo vincolante per proteggere gli oceani entro settembre. Questo potrebbe aprire la strada alla prima Conferenza delle Parti per il Trattato sulle Alte Mare nel prossimo anno.

Una vittoria significativa

“Questa è una vittoria considerevole”, ha dichiarato Olivier Poivre d’Arvor, Ambasciatore per gli Oceani della Francia, durante una conferenza stampa. “Lavorare per gli oceani è difficile, soprattutto con gli Stati Uniti che si sono ritirati da quasi tutto. Ma il presidente argentino ha dato un grande aiuto. La Cina ha promesso di ratificare. L’Indonesia lo ha appena fatto poche ore fa. Quindi, abbiamo vinto.”

Un lungo cammino verso la ratifica

Se ciò accadrà, sarà stato un percorso lungo e tortuoso. Il processo di negoziazione è iniziato vent’anni fa e il trattato è stato adottato nel 2023, ma i paesi sono stati lenti a ratificare. E almeno 60 nazioni devono farlo affinché il trattato entri in vigore. Con gli ecosistemi marini e costieri minacciati da cambiamenti climatici, pesca e inquinamento, l’obiettivo principale del trattato è stabilire aree marine protette nelle acque internazionali, che coprono circa due terzi dell’oceano.

Le sfide della protezione marina

Tuttavia, se ottenere 60 paesi che ratifichino un accordo già approvato si è rivelato complesso, decidere quali parti delle acque internazionali proteggere dalla pesca e come farlo non sarà molto più semplice. “Non fraintendetemi, come ogni altra convenzione, ci sarà opposizione”, ha avvertito Dale Webber, inviato speciale della Giamaica per il cambiamento climatico. “Alcuni paesi che pescano nelle alte mare dicono: ‘Stai cercando di limitare il mio pescato!’ Ma è esattamente ciò che dobbiamo fare.”

Le responsabilità dei paesi in via di sviluppo

Molti paesi in via di sviluppo e gruppi ambientalisti lasciano la conferenza con la sensazione che la responsabilità di proteggere gli oceani ricada su di loro, nonostante le grandi promesse fatte da leader come Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen. “Tutti devono fare di più — in particolare i paesi del mondo occidentale”, ha dichiarato Juan Carlos Monterrey Gómez, inviato climatico di Panama. “Se guardi all’obiettivo del 30% entro il 2030, sono i paesi in via di sviluppo a portare il peso attualmente.”

Un passo avanti con le aree marine protette

La Polinesia francese ha rubato la scena questa settimana, annunciando la creazione della più grande Area Marina Protetta del mondo, che proteggerà circa 1,1 milioni di chilometri quadrati delle sue acque, ricche di pesci tropicali, squali, razze, delfini e 150 specie di coralli preziosi.

Il divario tra promesse e realtà

In confronto, l’offerta da parte dell’UE e di altri paesi occidentali appare insufficiente. “L’eredità dei paesi dell’UE a questa conferenza può essere riassunta così: ‘Fai come dico, non come faccio’”, ha affermato Tatiana Nuño, responsabile delle politiche di Seas at Risk. Attualmente, le Aree Marine Protette coprono poco più del 12% dell’area marina dell’UE, ma solo il 2% ha piani di gestione e meno dell’1% è strettamente protetto.

La mancanza di impegni concreti

Il ministro portoghese dell’ambiente, Maria da Graça Carvalho, ha promesso di stabilire un’Area Marina Protetta attorno al Gorringe Ridge nell’Oceano Atlantico, mentre la Francia ha annunciato limiti freschi sulla pesca a strascico nelle Aree Marine Protette. Tuttavia, queste misure sono state criticate da ONG per la loro mancanza di ambizione. La Grecia ha dichiarato di aver avviato le procedure legali per la creazione dei suoi primi due parchi marini.

Il ritiro degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti non erano presenti, avendo deciso di saltare la conferenza. Un portavoce del Dipartimento di Stato ha affermato che l’evento è “in contrasto” con le posizioni attuali dell’amministrazione statunitense. “Possiamo farcela”, ha detto Peter Thomson, inviato speciale del Segretario Generale dell’ONU per l’Oceano. “I piccoli paesi stanno guidando la strada. Venite, grandi paesi, rendete il 30% una realtà.”

Investire per proteggere gli oceani

Il mondo ha bisogno di investire 15,8 miliardi di dollari all’anno per raggiungere l’obiettivo globale di proteggere il 30% degli oceani entro il 2030. Attualmente, gli investimenti annuali nella protezione degli oceani ammontano a 1,2 miliardi di dollari, lasciando un divario di finanziamento di 14,6 miliardi di dollari. “Abbiamo anche notevoli preoccupazioni su come gli impegni di finanziamento finora si tradurranno nella pratica”, ha affermato Kristian Teleki, CEO dell’ONG Fauna & Flora.

Il futuro della protezione marina

Una cosa è certa: i paesi non potranno contare sugli Stati Uniti nel prossimo futuro. Il vertice mira a promuovere l’uso sostenibile delle risorse oceaniche, uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Ma l’amministrazione Trump ha respinto questi obiettivi, definendoli “incompatibili con la sovranità degli Stati Uniti”.

Il dibattito sul mining in acque profonde

Oltre al trattato sulle alte mare, i paesi hanno anche sostenuto una moratoria sul mining in acque profonde, con il numero attuale di firmatari che si attesta a 37, in opposizione agli Stati Uniti, che hanno firmato un ordine esecutivo a favore del mining in acque profonde. “Il profondo mare è l’eredità dell’umanità, e una nazione non può prendere decisioni unilaterali per distruggerlo a discapito di altre nazioni”, ha affermato Monterrey.

Prospettive future

La prossima Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani si svolgerà in Corea del Sud nel 2028. Gli oceani del mondo sono malati. I leader globali sono stati nella Riviera francese questa settimana per cercare di trovare una cura.