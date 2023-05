A Tv Sorrisi e Canzoni arriva la confessione di Luca Argentero: “Ho avuto attimi di scoramento”. L’attore è tornato sul set di Doc-Nelle tue mani ed ha annunciato il suo primo romanzo. L’attore è tra i più stimati del panorama nazionale e da qualche giorno è di nuovo sul set della fiction che lo ha consacrato beniamino del pubblico. La terza stagione è in lavorazione e come spiegano i media specializzati i telespettatori di Rai1 “non vedono l’ora di vedere di nuovo all’opera il dottor Fanti e i suoi colleghi del Policlinico Ambrosiano”.

La confessione e lo “scoramento” di Luca Argentero

Eppure Luca non si è fermato alla macchina da presa ed è anche uno scrittore. E da poco è uscito il suo primo romanzo “Disdici tutti i miei impegni”. Proprio nella chiacchierata con il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni Argentero ha parlato della storia e di una trama che lui aveva ben chiara. E ha detto: “Dopo momenti di scoramento sono riuscito ad arrivare alla fine. Ci ho messo un sacco di tempo”.

Chi è il protagonista del romanzo di Luca

E alla domanda su cosa direbbe Doc a Fabio Resti, il protagonista del suo romanzo Argentero ha risposto: “Fabio Resti fa uso di alcool e droghe, non ha regole né orari e finisce agli arresti domiciliari a casa dei genitori. Probabilmente Doc gli chiederebbe della sua vita per capire come mai si è ridotto così a 40 anni”. Di di cosa parla il romanzo? Fabio Resti è nel business degli eventi aziendali ma la sua vita perde colpi con la Guardia di Finanza che gli consegna una comunicazione giudiziaria per la quale, per possibile inquinamento delle prove, l’uomo è costretto a passare l’estate a casa dei suoi genitori agli arresti domiciliari.