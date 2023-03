La confessione di Michela di UeD: "Ho 80 anni ma non li dimostro, i medici studiano il mio caso"

Michela R. è una nuova dama di Uomini e Donne che ha stupito tutti svelando di avere ben 80 anni. In tanti trovano che la dama non ne dimostri più di 60, e lei stessa ha svelato perché.

Michela R.: la confessione sull’età

A Uomini e Donne in tanti sono rimasti stupiti nello scoprire che la nuova dama Michela R. abbia più di 80 anni. Lei stessa ha svelato che il suo caso sarebbe addirittura studiato dai medici e che nella sua famiglia ci sarebbero molti ultracentenari.

“Mi studiano anche i medici, perché non riescono a capire come mai. Ho tanti parenti che sono morti ultracentenari. Abbiamo un DNA particolare. Siamo tutti così in famiglia. Infatti, i medici ci studiano. E non ho mai preso una medicina in vita mia. Mai. Se bevo caffè? No, non mi piace, bevo il tè. O il caffè d’orzo. Ma bevo, faccio tutto, mangio cioccolato, i pasticcini. Faccio palestra, faccio tutto”, ha confessato Michela che, all’interno del programma, sta approfondendo la conoscenza di Alessandro Rausa.

Michela R. è originaria di Milano e lei stessa ha svelato di aver visto naufragare il suo matrimonio dopo 33 anni. In tanti sono curiosi di sapere se all’interno del dating show riuscirà a trovare l’amore.