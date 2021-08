La confessione di Romina Carrisi: “Ho lavorato in uno strip club a Los Angeles”

Romina Carrisi ha confessato la sua esperienza a Los Angeles, dove ha lavorato in uno strip club.

Romina Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, ha confessato di essersi trasferita negli Stati Uniti alla ricerca di una vita normale.

Romina Carrisi: la vita a Los Angeles

Romina Carrisi ha rivelato di essersi trasferita per un certo periodo a Los Angeles dove avrebbe lavorato in uno strip club.

La figlia di Al Bano e Romina Power ha dichiarato di averlo fatto perché alla ricerca di una “vita normale”, lontana dalla popolarità familiare e dalle apparenze. “Volevo vivere una straordinaria normalità, anche perché non mi sono mai sentita una figlia di papà”, ha dichiarato Romina Jr, e ancora: “Semplicemente avevo bisogno di provare esperienze nuove, di tuffarmi in un mondo completamente sconosciuto. Ho osservato molto, mi sono divertita, ho fatto incontri assurdi”.

A Los Angeles, nello strip club in cui avrebbe lavorato, Romina non ha fatto segreto di aver fatto incontri ed esperienze di vita molto particolari:

“Ogni tanto arrivava Quentin Tarantino: gli piaceva una ragazza che somigliava molto ad Uma Thurman. Noi cameriere eravamo costrette a dare tutte le mance al manager del locale, un tipo stron*issimo: una sera un cliente iraniano s’innamora di me e mi rifila mance da 100 dollari, così correvo in bagno e m’infilavo di nascosto le banconote negli stivali.

A fine serata il capo mi disse: ‘Com’è che non hai tirato su manco dieci dollari?’. Io feci la faccia da svampita e me ne andai soddisfatta, con le banconote nello stivale”, ha dichiarato. Trasferirsi negli States è servito a Romina anche per approfondire i suoi studi di recitazione, improvvisazione e scrittura.

Romina Carrisi: la sorella Ylenia

Romina Carrisi è sempre stata insofferente ad alcune dinamiche dovute alla popolarità dei suoi genitori.

La vita privata della ragazza è stata inoltre segnata dalla scomparsa di sua sorella Ylenia, scomparsa misteriosamente mentre si trovava negli Stati Uniti nel 1994. Mentre suo padre Al Bano si è arreso all’ipotesi della sua morte Romina Power continua a sperare di ritrovare un giorno sua figlia (il cui corpo non è mai stato trovato).

Romina Carrisi: la vita privata

Per diverso tempo Romina Carrisi è stata legata a Francesco Gastel. Oggi la figlia di Al Bano e Romina ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.