La conta nera del terremoto in Turchia: 15mila vittime e ci sono crepe nella diga di Ataturk

Quasi 63mila i feriti e si scava senza sosta per salvarne quanti più possibile, la conta nera del terremoto in Turchia: 15mila vittime

La conta nera del terremoto in Turchia dice che sono più di 15mila le vittime e quella dei danni spiega che ci sono crepe nella immensa diga di Ataturk: se cede quella va via un paese intero.

Tutto questo mentre ci sono feroci critiche dei cittadini sulla velocità ed efficacia del soccorsi, tanto che il presidente Recep Erdogan è stato costretto a chiudere il suo account Twitter per evitare ulteriori improperi.

La conta nera: 15mila vittime del terremoto

Non si arresta il bilancio dell’apocalisse in Turchia e Siria: solo nel primo paese le vittime hanno superato la soglia dei 15.000 morti e nela nazione con Ankara capitale ci sono almeno 62.914 feriti.

Tutto questo mentre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha deciso di bloccare Twitter dopo le accuse di ritardi nei soccorsi. Erdogan quella lentezza l’aveva in parte ammessa: “Inizialmente ci sono stati problemi negli aeroporti e sulle strade ma oggi le cose stanno diventando più facili. Abbiamo mobilitato tutte le nostre risorse e lo Stato sta facendo il suo lavoro”.

Erdogan ammette “qualche ritardo”

E mentre arriva la notizia che i vigili del fuoco italiani hanno estratto vivi due ragazzi ci sono preoccupazioni fortissime per una struttura immensa: lo spostamento di ben tre metri del territorio dell’Anatolia pare che abbia danneggiato la colossale diga di Atatürk nel sud-est della Turchia.

Cosa sta succedendo alla immensa diga

Notizie da verificare dicono che “ci sono molte crepe nella diga” ma non ci sono allarmi, non per ora almeno. Fanpage ha chiesto il parere di Iunio Iervolino, professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università di Napoli Federico II: “Si tratta di una diga molto vicina all’area sismica e purtroppo non possiamo dire quanto e come sia stata danneggiata poiché servirebbero dei sopralluoghi per capirne l’entità, ma un terremoto come quello che c’è stato in Turchia metterebbe in crisi qualunque struttura”.

La diga di Atarurk è la “terza diga più grande del mondo per invaso, con 48 miliardi di metri cubi di acqua ed è molto lunga visto che si estende per 1.800 metri, si tratta di una diga in calcestruzzo con un sistema complesso molto efficiente”.