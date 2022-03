Il Mar del Giappone è stato raggiunto da un missile balistico lanciato dalla Corea del Nord: condanna da Sud e Stati Uniti.

Lo Stato maggiore della Difesa della Corea del Sud ha annunciato che la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso il Mar del Giappone. Nell’evidenziare come le recenti serie di lanci di missili balistici del Nord rappresentano una minaccia significativa non solo per la comunità internazionale ma anche per la pace e la stabilità nella penisola coreana, lo stesso ha esortato il regime di Kim Jong-un a fermarli immediatamente.

Corea del Nord lancia missile verso Giappone

Il lancio, il nono dall’inizio dell’anno, è avvenuto dall’area di Sunan a Pyongyang alle 8:48 (ora locale) di sabato 5 marzo 2022. Secondo le prime analisi, il missile ha volato per circa 270 chilometri ad un’altitudine massima di 560 chilometri. Il Consiglio di sicurezza nazionale della presidenza sudcoreana ha condannato quanto avvenuto che non fa altro che acuire la tensione nella penisola a pochi giorni dal voto per le elezioni presidenziali al Sud e chiarito che i militari continueranno a monitorare ancora più a fondo le strutture nucleari e missilistiche della Corea del Nord (come Yongbyon e Punggye-ri).

Lo stesso ha fatto il Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti, esortando il Nord ad astenersi da ulteriori atti destabilizzanti e ribadendo l’impegno americano per la difesa del Sud e del Giappone. Condanna anche dal ministro della Difesa giapponese Nobuo Kishi, il quale ha ribadito che il lancio ha violato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu decise contro Pyongyang nel corso degli anni.

Proseguono i progetti di difesa di Pyongyang

Il lancio è un indice del fatto che il Nord stia andando avanti con i suoi progetti di difesa svelati all’ottavo congresso del Partito dei Lavoratori di gennaio 2021 tra cui una testata ipersonica, un’altra nucleare di grande livello e un missile balistico intercontinentale che usa un motore a combustibile solido