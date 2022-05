Prova di forza e lancio numero sette in occasione dell'arrivo di Joe Biden a Seoul: la Corea del Nord ha una road map per altri test nucleari

A dirlo è stata l’intelligente sudcoreana, vale a dire quella Usa: la Corea del Nord ha una road map per altri test nucleari e malgrado il covid stia mettendo il suo paese in ginocchio Kim Jong-un non desiste dal programma di testing dei suoi ordigni Icbm, l’ultimo censito dei quali era stato il terrificante Hawsong-17.

A dire il vero Pyongynag non si era fermata a quel lancio finito nelle acque del Giappone, quello era stato solo il lancio più “pubblicistico”.

Altri test nucleari della Corea del Nord

Non si era fermata perché a quello erano seguiti altri due test individuati. Ed oggi, in virtù di uno scenario tracciato dall’intelligence sudcoreana la Corea del Nord ha una vera road map del terrore. Il report è il prodotto di briefing a porte chiuse al parlamento di Seul ed ha messo in spunta il settimo test nucleare di Pyongyang.

Ci sarebbero precisi segnali anche su un ulteriore lancio di un missile balistico intercontinentale.

L’occasione: la visita di Biden a Seoul

E il il Covid? Pare che le due cose siano collegate, nel senso che Kim non ha alcuna intenzione di avvalorare una “vulnerabilità” del suo paese. Ecco perciò che si teme che il Nord possa compiere una provocazione durante la visita che vedrà da venerdì il presidente Usa Joe Biden per tre giorni a Seul.

Il presidente Usa sarà in visita in occasione del vertice con l’omologo Yoon Suk-yeol.