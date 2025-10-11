La Corea del Nord svela il missile più potente durante la parata militare

Eventi recenti in Corea del Nord hanno messo in evidenza l’irremovibile attenzione della nazione verso la forza militare. In particolare, il leader Kim Jong Un ha presentato la più recente aggiunta all’arsenale del paese durante una grande parata. Questa manifestazione ha visto protagonista il nuovo missile balistico intercontinentale Hwasong-20, descritto dai media statali come l’arma nucleare più potente in dotazione.

L’evento non è stata solo una dimostrazione di potenza militare, ma ha anche coinciso con l’80° anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori di Corea.

Significato della parata e presenza internazionale

La parata militare, tenutasi in una serata di venerdì, ha visto la partecipazione di diversi dignitari internazionali, tra cui figure di spicco come Li Qiang, premier della Cina, l’ex presidente russo Dmitry Medvedev e il leader del Partito Comunista del Vietnam, To Lam. La loro presenza all’evento ha evidenziato un livello di impegno internazionale che la Corea del Nord ha cercato di promuovere in un contesto di tensioni persistenti con l’Occidente.

Esibizione del missile Hwasong-20

Al centro della parata si è trovato il Hwasong-20, descritto dai funzionari nordcoreani come un elemento cruciale delle loro capacità nucleari strategiche. Si ritiene che questo missile possa raggiungere obiettivi in qualsiasi parte degli Stati Uniti. Tuttavia, gli esperti rimangono cauti riguardo alla sua affidabilità tecnica, in particolare per quanto concerne i sistemi di guida e la capacità della sua testata di sopravvivere alle intense condizioni di rientro atmosferico.

Ambizioni militari e sviluppi futuri

Secondo gli analisti, il Hwasong-20 rappresenta il culmine delle ambizioni della Corea del Nord per i sistemi di lancio nucleare a lungo raggio. Ankit Panda, esperto del Carnegie Endowment for International Peace, ha suggerito che si può prevedere il collaudo di questo sistema missilistico entro la fine dell’anno. Il design del Hwasong-20 è probabilmente concepito per l’impiego di più testate, il che potrebbe mettere in seria difficoltà i già esistenti sistemi di difesa missilistica degli Stati Uniti. Questa capacità è considerata fondamentale per la Corea del Nord al fine di stabilire un deterrente credibile contro le minacce percepite da Washington.

Il discorso di Kim Jong Un e le relazioni internazionali

Durante il suo intervento alla parata, Kim Jong Un ha espresso un sincero sostegno alle truppe nordcoreane attualmente schierate all’estero, in particolare a quelle coinvolte nel conflitto in Ucraina. Ha sottolineato il loro ruolo non solo nella difesa della nazione, ma anche nel contribuire agli obiettivi più ampi della costruzione socialista. La retorica di Kim ha messo in evidenza una visione di un esercito non solo temibile, ma anche impegnato nelle alleanze internazionali.

Kim Jong-un ha incontrato Dmitrij Medvedev, il quale ha riconosciuto i contributi dei soldati nordcoreani che combattono al fianco delle forze russe in Ucraina. Questo incontro è stato presentato come un segnale di crescente fiducia tra Corea del Nord e Russia. Durante il colloquio, Kim ha ribadito la sua intenzione di rafforzare la cooperazione con Mosca e di perseguire sforzi collaborativi per raggiungere obiettivi condivisi. Questa relazione sembra diventare sempre più cruciale per la Corea del Nord, che cerca di orientarsi tra le complessità delle relazioni internazionali.

Una dimostrazione di resilienza e ambizione

La recente parata in Corea del Nord non è stata soltanto un’esibizione di potenza militare; si è trattato di un’iniziativa mirata a riaffermare la posizione della nazione sulla scena globale. Mentre Kim Jong Un continua a sostenere lo sviluppo di tecnologie militari avanzate, il mondo osserva con attenzione, consapevole delle implicazioni che tali progressi possono avere per la stabilità regionale e globale. La presentazione dell’Hwasong-20 rappresenta un chiaro monito dell’impegno continuo della Corea del Nord nell’espansione delle proprie capacità militari, una strategia che probabilmente influenzerà le sue interazioni con altre nazioni negli anni a venire.