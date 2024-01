La Corea del Sud inventa il "drone soccer" e prepara il Mondiale

Milano, 11 gen. (askanews) – Due squadre una contro l’altra, la porta sospesa per aria e niente palla. È il “drone soccer”, partite di calcio giocate da droni.

Per fare gol il drone dedicato all’attacco, protetto da questi telai in carbonio per evitare danni nei contatti, deve direttamente entrare nella porta. Un obiettivo non facile vista la larghezza. La destrezza della persona che manovra è tutto. Ci sono poi anche gli altri ruoli: si gioca 5 contro 5 o 10 contro 10. Lo sport è stato inventato in Corea del Sud dove esiste già una federazione con grandi progetti per il futuro.

“Ci sarà una Coppa del Mondo nel 2025 in Corea del Sud – annuncia il presidente Ro Sang Heub – e sogno che questo sport venga praticato indipendentemente dal sesso, dalle disabilità. Vorrei che diventasse uno dei principali sport praticati da tutti”.

Una partita dimostrativa è andata in scena fra i padiglioni del Ces di Las Vegas, una delle fiere tech più famose e attese.