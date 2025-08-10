La corsa di Meloni verso la storia: un governo longevo?

Diciamoci la verità: la longevità di un governo è diventata una sorta di trofeo in un’era politica dove i cambiamenti rapidi sembrano essere all’ordine del giorno. Ora, con il governo Meloni che guarda al traguardo dei 1024 giorni, è il momento di riflettere sul significato di questo obiettivo. Non stiamo parlando solo di numeri, ma di stabilità, di continuità e, in ultima istanza, della capacità di un esecutivo di portare avanti riforme necessarie.

Il confronto con i predecessori

Guardiamo ai dati: il governo guidato da Matteo Renzi è rimasto in carica per 1024 giorni, dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016. Questo lo colloca al quarto posto nella classifica dei governi più duraturi della storia repubblicana. Al primo posto troviamo il secondo governo Berlusconi, che ha operato per 1412 giorni, seguito dal quarto governo Berlusconi con 1287 giorni, e dal governo Craxi I con 1093 giorni. Meloni, quindi, non solo punta a entrare in questa lista ristretta, ma ambisce anche a superare il primato, mirando a restare in carica per cinque anni consecutivi, un traguardo che nessun leader politico ha mai raggiunto in Italia dalla nascita della Repubblica.

La realtà è meno politically correct: nonostante le buone intenzioni, la storia ci insegna che la stabilità governativa è un’illusione fragile. Ogni governo ha le sue sfide e i suoi avversari, e Meloni non fa eccezione. Con l’ombra dei suoi predecessori che si allunga, le tensioni politiche e i dibattiti accesi, la strada verso la longevità è tutt’altro che semplice. Ma ci chiediamo: è davvero possibile mantenere un governo stabile in un clima di continua contestazione?

Le sfide e i conflitti interni

Meloni ha già dimostrato di avere un approccio deciso, ma i conflitti sono una costante. I suoi scontri con Giuseppe Conte, che ha governato per 988 giorni con due esecutivi differenti, sono stati particolarmente accesi. Le polemiche sul superbonus al 110% e sul reddito di cittadinanza hanno segnato il dibattito politico negli ultimi anni, creando una frattura tra i diversi schieramenti. Ma ci si chiede: quanto pesa davvero il consenso popolare in questo contesto?

Anche il confronto con Matteo Renzi ha visto momenti di alta tensione, come nel caso del bonus degli ottanta euro, che Meloni ha criticato aspramente. E quando il governo di centrodestra ha inserito nella legge finanziaria una norma che limitava i compensi per i parlamentari, Renzi non ha esitato a definirla come una legge “anti-Renzi”. Meloni, da parte sua, ha sempre sostenuto che la stabilità è fondamentale per portare a termine le riforme necessarie per il Paese. Ma quanto di questo è reale e quanto è solo retorica? La domanda rimane aperta.

Conclusione: una corsa contro il tempo

Il governo Meloni si trova in una corsa contro il tempo. Raggiungere i 1412 giorni del secondo governo Berlusconi non è solo una questione di giorni, ma di scelte politiche e di stabilità interna. Meloni ha il potenziale per lasciare un segno indelebile nella storia italiana, ma la verità è che la politica è un terreno minato. Riuscirà a mantenere un equilibrio tra le diverse anime del suo governo e a gestire le pressioni esterne? La risposta rimane incerta.

Invito tutti a riflettere: cosa significa davvero la longevità di un governo? È sinonimo di stabilità o di stagnazione? Dobbiamo chiederci se un governo duraturo possa realmente portare innovazione o se sia soltanto un esercizio di potere fine a se stesso. La politica è in continua evoluzione, e noi, cittadini e osservatori, dobbiamo rimanere vigili e critici, pronti a mettere in discussione le narrazioni prevalenti. Non dimentichiamoci: alla fine, siamo noi a decidere quale futuro vogliamo costruire.