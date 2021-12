La Corte costituzionale respinge il ricorso di Paragone: in Parlamento serve il green pass

La Corte costituzionale dice no al ricorso di Paragone per poter accedere alle Camere senza green pass: "non emerge nessuna manifesta lesione".

La Corte costituzionale ha respinto il ricorso che era stato presentato dal senatore del gruppo misto Gianluigi Paragone e da alcuni altri parlamentari guidati da Pino Cabras, di Alternativa c’è, nel quale si chiedeva di poter accedere in Parlamento senza dover esibire il green pass.

Ciò di cui i richiedenti si lamentavano era la violazione delle loro attribuzioni costituzionali.

Nulla di tutto questo è stato però riconosciuto dalla Corte costituzionale che ha stabilito che “dai ricorsi non emerge nessuna manifesta lesione delle attribuzioni proprie dei parlamentari”. Per entrare i Parlamento Paragone e il gruppo di Alternativa c’è dovrà dunque presentare il green pass, così come avviene in qualsiasi altro luogo di lavoro.

Dalla Corte è stata inoltre ribadita l’autonomia delle due Camere “sia nell’interpretazione che nell’applicazione dei rispettivi regolamenti”. Ecco dunque che le delibere di Camera e Senato che introducevano l’obbligo di presentazione del green pass per partecipare ai lavori parlamentari sono da considerarsi come leggittime.

Oltre che il contenuto delle delibere, i ricorrenti contestavano anche le modalità con cui le stesse erano state introdotte, ovvero attraverso l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei questori e dunque due organi interni delle Camere. Secondo il loro punto di vista sarebbe stato necessario apportare una modifica ai regolamenti parlamentari in modo che i componenti delle Aule potessero votare.