La Corte d'appello Usa conferma possibilità di vietare TikTok

Washington, 6 dic. (askanews) – Gli Stati Uniti mettono il bavaglio a TikTok. Una corte d’appello federale ha stabilito che il social network può essere vietato in America per motivi di sicurezza nazionale, confermando una legge federale che richiede alla popolare app di abbandonare la sua proprietà cinese per continuare a operare.

Un collegio di tre giudici della Corte d’appello degli Stati Uniti per il circuito del distretto di Columbia ha stabilito infatti che il Congresso ha il potere di agire contro TikTok per proteggere gli interessi del paese.

La sentenza ha respinto una contestazione del Primo Emendamento presentata dall’azienda cinese e da molti dei suoi utenti più famosi, che sostenevano che il divieto fosse una violazione incostituzionale della libertà di parola.

La legge “vendi o metti al bando”, firmata dal presidente Biden ad aprile, è stata approvata con il sostegno bipartisan dopo che i legislatori hanno ricevuto briefing riservati dalla comunità dell’intelligence sulla capacità della Cina di utilizzare TikTok per sorvegliare gli americani e diffondere propaganda cinese.