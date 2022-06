La Corte Suprema Usa cancella il diritto federale all’aborto

Roma, 24 giu. (askanews) – Manifestazioni a favore dell’aborto libero e contro: sentimenti opposti fuori dalla Corte Suprema statunitense a Washington, dove la maggioranza dei giudici conservatori (6 a 3) ha cancellato dopo 50 anni il diritto federale all’aborto con una sentenza che è un vero terremoto nell’ordinamento giudiziario e politico statunitense. La sentenza della Corte risponde ad uno dei tanti casi che sfidavano la storica Roe vs Wade che nel 1973 aveva sancito a livello federale la tutela dell’interruzione volontaria di gravidanza.

Secondo la Corte non c’è motivo di decidere a livello federale sulla materia. Conseguenza, nella metà degli Stati Uniti entrano immediatamente in vigore leggi che limitano in vario modo l’aborto.