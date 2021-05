“La cosa buona di Fedez è la Ferragni”: bufera contro Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi si è scagliato contro Fedez tramite social dopo il suo intervento al Concerto del 1° maggio.

Dopo l’intervento di Fedez al concerto del 1° maggio in favore del DDL Zan, Vittorio Sgarbi ha scagliato una frecciatina contro il rapper tramite social.

Vittorio Sgarbi contro Fedez

Sta facendo discutere sui social l’intervento che Fedez ha fatto al Concertone del 1° maggio e che la Rai – a quanto riportato dallo stesso rapper – avrebbe tentato di censurare.

Vittorio Sgarbi si è unito a colore che hanno commentato l’episodio tramite social, dove ha scagliato una frecciatina infuocata contro il rapper: “Comunque, la cosa buona di Fedez è la Ferragni”, ha scritto il critico d’arte sollevando una bufera sui social. In tanti infatti hanno preso le difese del rapper, che ancora una volta ha fatto di tutto per potersi esprimere liberamente difronte al pubblico.

Fedez: il discorso del concertone

Durante il suo intervento al concerto del 1° maggio Fedez è tornato a parlare del DDL Zan e dell’ostruzionismo fatto da alcuni esponenti della Lega alla calendarizzazione del disegno di legge. A seguire il rapper ha fatto sapere che la Rai avrebbe tentato di censurare il suo monologo e ha postato via social la telefonata intercorsa tra lui e la direttrice responsabile di Rai3. I vertici Rai per il momento hanno smentito quanto affermato dal rapper, che via social ha continuato a difendere la sua posizione.

Fedez a favore del DDL Zan: lo sfogo

Da settimane Fedez si è espresso via social in sostegno del DDL Zan, e si è scagliato contro Pillon e Ostellari per aver fatto in modo di rinviare la proposta del disegno di legge. Come Fedez anche molti altri personaggi del mondo dello spettacolo si sono espressi a favore del DDL Zan: tra questi anche Elodie, Alessandra Amoroso, Emma Marrone e tanti altri.

Fedez: il messaggio di Chiara Ferragni

Dopo l’esibizione e il monologo di Fedez sul palco del 1° maggio sua moglie, Chiara Ferragni, ha espresso via social la sua ammirazione verso il marito: “Non potrei essere più fiera di così avere il coraggio di andare contro tutti per dire ciò che si pensa non è cosa da poco“, ha dichiarato l’influencer. Sui social in tanti elogiato il comportamento di Fedez, ma ovviamente all’indirizzo del rapper non sono mancate anche critiche e polemiche.