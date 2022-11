La credevano intollerante al lattosio ma lei aveva un cancro, Rose muore a un anno e sui media arriva la sconvolgente vicenda di una bambina del Regno Unito vittima di un clamoroso abbaglio.

Secondo quanto si apprende dai media del Galles Andrew e Catherine credevano che la piccola fosse intollerante ai latticini ma non era così. Rose aveva una rara e aggressiva forma di tumore ed è morta “due giorni dopo il suo primo compleanno”.

Intollerante al lattosio ma lei aveva un cancro

E in memoria della loro piccola mamma e papà hanno perciò deciso di creare la Rose’s Way Foundation. Si tratta di una associazione “per sostenere emotivamente e finanziariamente le famiglie che stanno vivendo un dramma come il loro”, come spiega Fanpage.

La piccola “Rosie Bear” era nata l’11 febbraio del 2019 e non stava molto bene. Già a sei mesi Rose aveva manifestato problemi gastrici: per quelli si era pensato ad un’intolleranza al lattosio. A dieci mesi i problemi erano tornati e un ricovero urgente al Prince Charles Hospital aveva fatto emergere la verità: la piccola aveva aveva “un tumore rabdoide teratoide atipico, che colpisce il cervello e il midollo spinale”.

Il ricovero e la terribile verità su Rose

Andrew aveva spiegato ai media: “I medici le hanno trovato diverse masse nel suo cervello, inizialmente si pensava che si trattasse di lesioni benigne simili a voglie, ma nei giorni seguenti il suo quadro clinico è peggiorato“. Purtroppo dopo tre operazioni chirurgiche al cervello ed una settimana di terapia intensiva era peggiorata. Trasferita al Ty Hafan era morta il 13 febbraio.